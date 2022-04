Dominique VOISIN

Je suis une femme mure, sérieuse, responsable, volontaire, avec une grande ouverture d'esprit. J'ai un parcours atypique qui reflète ma curiosité et qui était accompagné d'une introspection assez longue. J'aime enseigner, et j'attache une importance primordiale à l'éducation. Mes voyages ont favorisé une grande ouverture et tolérance et le yoga est un véritable stimulateur pour ma santé physique et mentale. Actuellement en fin de formation DAEFLE, laquelle s'ajoute aux nombreuses formations que j'ai déjà effectuées et à la préparation du CAPES de philosophie en 2000/2001, ainsi qu'à mes expériences en qualité de Chargée d'Etudes Dirigées dans un lycée privé et Educatrice dans une maison d'enfants, je recherche un poste d'enseignante. Je serais libre très rapidement.



