Dominique VOLPI

- De formation électricien d'équipement, je suis entré chez Fichet-Bauche comme installateur pour évoluer vers des postes de management et de responsable de compte d'exploitation. Mon parcours s'est ensuite enrichi dans le domaine du marketing, de l'évènementiel et de la communication en rejoignant le siège social de Fichet-Bauche sur Paris.

- Mes expériences m'ont apportées une vision globale des besoins, risques et problématiques; de la conception de solutions à leurs mises en œuvre, tout en garantissant la satisfaction du client.

- Aujourd'hui, fort de mon expérience dans le domaine de la sécurité´ je propose aujourd'hui des solutions de domotique.



La Domotique :

N'être plus contraint par vos équipements mais bien au contraire faite en sorte de les rendre interactifs pour une meilleure utilisation et une garantie sur le résultat attendu.

Portails, volets, stores, lumières, appareillages électriques, chauffage, faite des économies sur le court ou moyen terme.

La Domotique nous permet de gérer des équipements de l’habitat en toute simplicité et en toute sécurité à domicile ou à distance.

Depuis votre ordinateur connecté à Internet vous pouvez créer des scénarii, c’est à dire la commande simultanée de plusieurs équipements, les associer à une programmation horaire ou à des capteurs. (ex. : fermeture des volets roulants ou battant à 20h, fermeture des stores en cas de vent fort….).

Ensuite, de n’importe quel écran connecté à internet (ordinateur, tablette tactile ou Smartphone compatible avec Flash Player), vous pouvez :

• Piloter vos équipements individuellement (volet roulant, volet battant, porte de garage, stores,

fenêtres de toit…) ou par groupe de produits (ex : tous les volets roulants).

• Déclencher immédiatement des scénarii que vous avez programmés préalablement.

• Vérifier la bonne exécution de vos commandes ou programmes (sous réserve de compatibilité) par consultation de votre tableau de bord.

• Visualiser en temps réel la position de vos équipements compatibles via des pictogrammes.

• Activer une information SMS ou email sur déclenchement d’un scenario lié à un capteur ou un lanceur de scenario. Par exemple, Il est 16h45 mon fils rentre de l’école, il ouvre la porte d’entrée, je reçois un SMS. Je contrôle avec la caméra. Je suis rassurée, il est bien rentré.



Pourquoi installer plusieurs systèmes, alors que nos solutions intègrent de façon intelligente et transparente pour vous, l’ensemble de vos besoins en vous simplifiant les commandes et en automatisant les actions vous simplifiant le vie au quotidien tout en vous garantissant les bonnes exécutions des actions.



Que vous ayez un besoin de sécurité, de centralisation locale ou distante, de confort ou d’asservissement, de haute sécurité, biometrie, analyse de l'image, reconnaissance par l'image, etc ... . Contactez nous, nous étudirons ensemble la solution la plus adaptée à vos besoins et à votre budget.



Nous intervenons chez les particuliers (maison neuve ou rénovations) mais egalement chez les professionnels (commerce, PME PMI, tertiaire etc..)



Mes compétences :

Responsable

Expertise

Promotion

Immobilier

Management

sécurite

Domotique