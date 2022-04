Dominique VRANESIC

Accompagner les leviers de croissance dans leur business en veillant à la solvabilité/rentabilité. Faciliter la prise de décision lors d'arbitrage et déclenchement des alertes.

Avec le concours des équipes opérationnelles s'assurer :

- que les encaissements prévus sont bien réceptionnés et lettrés juste à temps.

- et veiller au risque d'insolvabilité des débiteurs comme du bon niveau d'encours accordé.

- que les procédures/process existants ou à venir concourent au maintien optimisé du BFR.

- surconsommation & fraude

Veiller et mettre en place des alertes sur les décaissements juste à temps, faciliter les prévisions. Vérifier le bon paramétrage des conditions négociées dans le SI et des modifications à risque (IBAN..).

Veille sur risque fournisseurs & évolution législation (travail dissimulé, Bon payeur, SAPIN2). Reporting approprié communiqué.

Encourager la création de valeur en donnant de la lisibilité et en faisant simple (B2B, comptabilité)



Mes compétences :

Excellence opérationnelle

Consolidations

Gestion financière et comptable

Diplomatie

Animation de formations

Analyser écouter réfléchir agir

Empathie