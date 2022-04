Dominique WEBER

Bénéficiant d'une expérience significative dans le secteur médico-social mais aussi au sein du secteur industriel, j'ai su mettre en place des méthodes permettant une meilleure gestion tant sur le plan stratégique et humain que sur des plans techniques.

J'ai également piloté le développement de projets et démontré ainsi mes capacités d'adaptation et mon sens de la rigueur.

De plus, j'ai toujours considéré la réalisation des objectifs comme une priorité sachant que les concrétisations exigent de fédérer toutes les énergies



Mes compétences :

Adaptation facile

Polyvalence – Rigueur – Méthodes

Management