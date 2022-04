Dominique WEILL

Je suis écrivain public : un métier très ancien en pleine renaissance pour s’adapter et répondre à l’évolution de la société et avant tout à vos besoins.



J’exerce un métier de services, fondé sur une relation de confiance avec mes clients, pour les accompagner, les conseiller dans leurs besoins de rédaction, de réécriture, de relecture, de correction de tout type de documents papier et internet ou de préparation d’interventions orales.



- Vous manquez de temps ?

- Vous êtes gêné pour remplir ou rédiger un document administratif officiel ?

- Vous souhaitez laisser à votre entourage un témoignage sur une époque de votre vie ?

- Comment vous exprimer sur internet ?



Que vous soyez un particulier, un étudiant, un professionnel, un institutionnel, une collectivité, je vous apporte ma compétence pour : rédiger votre pensée, la relire en me mettant à votre place pour passer vos messages personnels, administratifs, professionnels, ou encore aider vos concitoyens.

Ecoute, sens de l’analyse et de la synthèse, capacité à reformuler de la manière la mieux adaptée sont mes atouts pour répondre à vos besoins.

Je parle anglais : je peux vous accompagner dans vos démarches et vos formalités.



J’ai été agréée en 2015 par l’AEPF (l’Académie des Ecrivains Publics de France), qui vous apporte une garantie supplémentaire de mes compétences rédactionnelles, de mon professionnalisme et de mon éthique



Je suis une femme attachée aux rapports humains, à l’écoute, empathique, astucieuse.

J’ai le goût de la communication, j’aime jongler avec les mots, réfléchir pour trouver le mot juste, pour traduire au mieux une pensée - votre pensée - en l’adaptant à votre destinataire.

Je suis habituée depuis plus de 30 ans à différentes formes d’écriture : vulgarisation de documents techniques et administratifs, démarches et formalités par courrier ou sur internet, contenus de supports de communication, interventions écrite et orales, écriture journalistique.



Mes compétences :

Travaux d'étudiants

Interventions écrites et orales

Perspicacité

Lettre de motivation

Aptitude à trouver la solution

Communicaiton écrite et orale

Comptes rendus de réunions, AG

Histoire d'entreprise

Documents techniques

Courriers privés et professionnels

Démarches et formalités (papier et internet)

Assistance administrative

Communication

Assistance en écriture

Conseil rédactionnel

Goût pour les contacts humains

Rédaction de CV

Rédaction de contenus

Appui rédactionnel aux CE, CHSCT

Biographies, monographies