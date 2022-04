Dominique WEILL

Dotée d’une vision globale, je m’approprie rapidement les problématiques pour apprécier la réalité d’une situation et proposer des solutions. Polyvalente, organisée, astucieuse, j’ai le sens des priorités et peux traiter plusieurs dossiers de front. J’ai le goût de la gestion et du suivi de dossiers et de projets. Empathique et clairvoyante, j’ai le sens de la communication écrite, orale et interpersonnelle. Je suis en capacité de travailler en anglais.



COMPETENCES



- Interface équipe de direction / salariés / clients et fournisseurs / administrations et institutionnels

- Gestion au quotidien de l’administratif, suivi et contrôle du respect des échéances

- Suivi de la comptabilité et de la trésorerie, interface avec l’expert comptable et les banques

- Recherche et obtention de financements

- Gestion du personnel et des RH, des dossiers juridiques

- Relations et négociation avec les partenaires et les prestataires

- Gestion et suivi de l’immobilier, des équipements et fournitures

- Communication interne et externe, qualités rédactionnelles

- Organisation et suivi de réunions et d’événements



Agréée en 2015 comme Ecrivain public par l'AEPF (Académie des Ecrivains Publics de France)



Mes compétences :

