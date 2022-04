Dominique WILS

Directeur de la publicité depuis 1992, j'ai participé à l'évolution des métiers de la presse tant du point de vue de la fabrication que de la commercialisation. La constitution d'une équipe, son animation et son management sont l'un des aspects de mon profil, toujours en lien et relais avec les autres services de l'entreprise.



L'ouverture du site Motomag.com en 1998 m'a permis d'être parmi les premiers à présenter l'internet en France. C'est par une veille technologique et concurrentielle que je garde un temps d'avance.







Mes compétences :

Animation d'équipe

Publicité en ligne et off line

Motocyclisme

Marketing internet

Publicité

Marketing

Communication

Internet

Réseaux sociaux

Presse