2021 : Directeur Marketing Communication et Développement dERON Santé puis nommé Directeur Marketing Communication du groupe SFA environnement en septembre 2021

AMBITION : Construire, Partager, Incarner et Réveiller avec vous la transformation Digitale dans votre entreprise.



En 2019, le cabinet YLFLY intervient chez L'Oréal, Société Générale, Bristol Myers Squibb, FAMAR, BOUYGUES Construction, AFNOR, Murex, Schüco, Assurances Crédit Mutuel, et la Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur (MMA/Covéa).



Activité principale : Coaching de dirigeants, Personal Branding, Formations, Community Management & Social Media. Conférencier avec un cumul ces 10 dernières années de près de 400 conférences et formations sur le Social Media et la transformation numérique : http://www.louis-serge-real-del-sarte.com/

YLFLY : You Lead a Future Like You http://www.ylfly.com/

YLFLY construit et alimente votre visibilité & cultive les fondamentaux de l'intérieur.

YLFLY est le cabinet conseil spécialisé en marketing dinfluence au travers des réseaux sociaux, et en coaching pour accompagner les dirigeants (Diplômes HEC, Process Com, PNL, Oxford Institute). Pour votre transformation numérique, nous proposons une stratégie Digitale en 4 axes: Audit Web, Veille et Social Media, Community Management et Formations.

Classements d'influence par des tiers :

Classé 4ème des "100 entrepreneurs les plus influents de France" en terme dinfluence sur les médias sociaux par le cabinet anglosaxon Richtopia : https://lnkd.in/gSsacXh

Classé 35ème du Top100 mondial des influenceurs par l'américain Onalytica : https://bit.ly/2G7oemz

Leader du classement sur la Transformation Numérique de juillet à septembre 2018 par Makemestats.

Classé Top 2 des influenceurs sur Linkedin au Socialomètre du cabinet Aressy en 2018 : https://bit.ly/2jk6TyW

Classé 1er en juin, 2ème en juillet et septembre 2018 des Top CDO du classement Les Echos Solutions.

Auteur de l'ouvrage 'Les Réseaux Sociaux sur internet' (mai 2010/450 Pages/éditions Alphée).



Mes compétences :

Réseaux sociaux professionnels

Community management

Social media

Formation professionnelle

Consultant

Réseaux sociaux e reputation

E-reputation

Formation aux réseaux sociaux

Communication webmarketing

Management d'équipe

Blogueurs

Réseaux sociaux

Rseaux sociaux

Management

Facebook

Youtube

Formateur

Google

Community manager

Veille internet

Google+

Référencement naturel

Pinterest

So.cl

Twitter

Éthique

Motivation

Intégrité

Adaptabilité

thique

Manager

?thique

Finance

Développement commercial

Le devouement

Le soutiens

Achetez son livre dans vos mediathèque libraire de

Communication

Communication éditoriale

Communication de projet

Marketing

Commerce international

Service à la personne

Suivi et évaluation

Formación media

Haute couture

Adobe Photoshop CS6

Process Com

Communication digitale

Animation radio

Auteur

Producteur

Conseil en communication

Télétravail

Coworking

Numéro 1 des réseaux sociaux

En froid et climatisation

Réseau

Prospection

Business Consulting

Business development

Web