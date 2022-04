Dominique WOJCIK

Responsable de production dans une unité de polymérisation durant de nombreuse années en France ,

j'ai acquis une bonne expertise dans le domaine de la polycondensation continue et de la filature POY ainsi que dans le domaine des énergies et de l'eau .

Je travaille maintenant dans une entreprise privée Chinoise dans la province du Liaoning .

Cette entreprise m'a recruté il y a maintenant trois ans avec une première mission réussie de démantèlement d'équipements de polycondensation en France (durée un an ) Cette mission m'a amené à gérer toute la problématique amiante avec les autorités compétentes dans le respect des normes en vigueur.

Je suis maintenant en Chine avec une seconde mission réussie de remontage et de mise en service des équipements démantelés en France .Ces équipements produisent maintenant des polymères de qualité .

Je viens de débuter ma troisième mission qui consiste en des actions de recherche et développement de produits nouveaux .

Une expérience inoubliable qui se poursuit dans un pays inoubliable .





Mes compétences :

Méthodologie

Organisation

Analyser écouter réfléchir agir

Persévérance

Détermination

Aisance relationelle