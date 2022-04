Dominique YAGUIYAN

Une solide expérience professionnelle mise au service de la même entreprise depuis plus de 25 ans. Cette fidélité au travers de l'évolution profonde qu'a connue l'entreprise apporte une certaine sérénité dans un contexte économique difficile.

Au travers du management d'une équipe export restreinte mais dévouée, une complète réalisation personnelle et professionnelle pour pouvoir toujours progresser et garder une même motivation intacte.

La connaissance multiculturelle acquise au cours de ces presque 30 ans de voyages professionnels, me permet aujourd'hui de me positionner comme un interlocuteur ouvert, respectueux des coutumes locales, et surtout de créer un climat de totale confiance grace à une grande crédibilité et respect des engagements.



Mes compétences :

Fiable

International

Commercial

Export

Sport

Management

Santé