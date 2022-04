Dominique YDEMA

Gestion de 50 clients

Plan merchandising,mise en place des outils de pilotage et de suivi de l'activité.

Management transversal envers mes collègues pour atteindre les objectifs sur des prospections magasins

Départements 60 80 02 76 partiel 93 et 95



Développement du CA au travers des gammes permanentes, offres promotionnelles

Animation ,suivi, dynamisation de l'équipe de vente;

Fixation des objectifs et suivi dans leur atteinte.

Comme vous pouvez le constater je suis passionné par ce que j'entreprends, j'ai la culture du résultat et je mets un point d'honneur à réaliser mes objectifs.Rigoureux et tenace, je mets à profit mon énergie pour développer mes performances,mes compétences.

Je suis dynamique,enthousiaste et je fais preuve d'une énergie positive,contagieuse pour communiquer aisément avec ou/et les divers intervenants au sein d'une entreprise





Mes compétences :

Attentif