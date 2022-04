Dominique YVELIN

Bienvenue sur mon profil.



Forte d’une expérience de 15 ans dans l’univers de la mode femme, homme et accessoires cuir, je suis dotée d’une réelle culture mode et d’une connaissance pointue du marché.

Toujours en recherche sur l’évolution des tendances, je suis de près les courants de mode, de consommation ainsi que l’évolution des acteurs du milieu de la mode.

Ma valeur ajoutée ? Une vision globale en maitrisant l’ensemble du développement de collection, de la création jusqu’à la distribution.

Professionnelle appréciée de mes collaborateurs, je suis très attachée à la cohésion d’équipe afin d’atteindre ensemble des objectifs quantitatifs et qualitatifs.

Habituée à travailler avec des Directions Produit et Direction Achat, j’attache une grande importance au respect de leurs attentes tout en étant créative et porteuse d’idées pertinentes.

Je serai ravie d’étendre mon réseau afin de travailler sur un nouveau projet et d’échanger des idées et des bonnes pratiques sur l’univers de la mode.



A bientôt pour un premier contact !





Welcome to my profile.



I’am Product manager with more than 15 years experience in fashion market : ready to wear (woman and man) and accessories (leather products : shoes and bags).

My skill set ? Development in line product from the design to the retail sales and team management.

I’ll be very happy to expand my netwoork in order to find and manage new projects and share and exchange best practices.



See you soon!



Mes compétences :

Luxe

Acheteur

Chef de produit

Textile

Décoration

Marketing

Mode

Achats