Dominique ZONTA

Ce métier de conseiller me passionne car il fait appel à l'éventail de mon expérience professionnelle.



Cela me permet d'aborder sereinement mes entretiens de découverte, de conseil et d'accompagnement de mes prospects ou clients et de tout mettre en oeuvre pour trouver la ou les solutions adaptées à chacun.



Les relations humaines sont mon oxygène et c'est avec enthousiasme que je guide les clients de mon cabinet dans leurs différentes démarches destinées à équilibrer, harmoniser et faire prospérer leur patrimoine.



Tous les intervenants de notre cabinet oeuvrent dans la même direction selon la même devise :

"L'intérêt du client avant tout".