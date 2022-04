Domino DUCRUET

Direction de production, spectacles vivants, scènes artistiques, événementiels privés et publics • Maîtrise des étapes de production : recherche de partenariats privés/publics, sponsors, réponse aux appels d’offres, levées de fonds, coordination des opérations, production d’artistes, fédération des équipes techniques et artistiques, gestion des budgets et reporting aux financeurs, supervision de la communication et du plan presse. •

+ de 230 spectacles, événements, soirées thématiques produits, 3 festivals créés, 1 label musical géré.



Références, réalisations.

Directrice de production et administratrice spectacles vivants.

2015:

-HEY!TEAM: 3 ème édition du festival HEY!O LET'S GO 3 jours au Cirque Electrique: 20 artistes/900 spectateurs.

-Spectacle HEY! LA CIE: "On a volé le bras de Costentenus" 9 spectacles/10 j de résidence: 2000 spectateurs

-Spectacle et entresorts de HEY! LA CIE: HEY!VS Mc CAY, Festival Chalon Dans la Rue 2015: 350 spectateurs.

-7 spectacles work in progress HEY!La Cie, "Notes D'Encre"​ théâtre C.L.Strauss, Musée du Quai Branly: 2200 spectateurs

-Spectacle HEY!LA CIE: HEY!VS Mc CAY, ciné concert performance, festival Entrevues, Belfort: 400 spectateurs.

Année 2014:

-Spectacle de HEY!VS Mc CAY, ciné concert performance, Cirque Electrique: 300 spectateurs

-La Nuit du Ciné HEY! Cirque Electrique: 320 spectateurs

-Deuxième édition du festival HEY! O let's Go au Cirque Electrique: 25 artistes, 600 spectateurs

-Spectacle de HEY! La Cie à La Scène du Louvre Lens: 300 spectateurs

-Spectacle de HEY! La Cie MPAA, Auditorium St Germain: 300 spectateurs

-Spectacle de HEY! LA CIE à La MPAA, Paris: 300 spectateurs

Année 2012

Première édition du Festival HEY! O LET'S GO, Cirque Electrique: 20 artistes/900 spectateurs..

-Gérante associée, chef de projets, organisation d'événements.

Production, organisation, programmation.

2015

- Les Before du Musée du quai Branly «Tatoueurs, tatoués»: spectacle HEY!La Cie, démonstrations de tatouages par Easy Sacha, studio de tatouages éphémères, studio photo, ateliers machines à tatouer de Karl Marc «Hand made fine Tatoo», Djay sets, bar à cocktails : 3000 spectateurs.

- Les Ateliers du Musée du quai Branly «Tatoueurs, tatoués» 300 spectateurs sur une semaine.

- Soirées d'entreprises: spectacles Terii Nui Tribe - Business Solution, Eurodisney: SA Institute, Unité Mutualiste, La Brosse et Dupont...

2014

- Spectacle Terii Nui Tribe scène du théâtre C.L Strauss, Musée du Quai Branly, journée des Associations 500 spectateurs.

- Les Before du Musée du quai Branly, exposition «Tiki Pop»: spectacle Terii Nui Tribe, sculpteur de tiki live, Djay sets, ateliers de tatouages éphémères, studio photo, bar à cocktails 2500 spectateurs.

2012

- Spectacle Terii Nui Tribe, Rock'n Roll Circus, festival «Rock en Seine».

2005 à 2012

- + de 80 Soirées d'entreprises et thématiques: Aloha from Hawaii, Back to New Orleans, Bollywood, Rock n’Roll 50’s...Business Solution Eurodisney, Shortcut, Capdel, Double 2, Public Système.

2005

- «Paradirama» Le Miam, Sètes: programmation du vernissage.

2004

- UKULÉLÉ Party, Festival «Tous Sur le Pont Blois» 25 artistes.

2003

- UKULÉLÉ Party, Festival «Les Folies de Maubeuge» 15 artistes.

2002

- TIKI Party, ouverture de la saison du théâtre Pôle Sud, Strasbourg 25 artistes

- TIKI Party, Le Lieu Unique, Nantes 25 artistes.

1999 à 2005

- + de 50 Soirées d'entreprises et thématiques: Aloha from Hawaii, Back to New Orleans, Bollywood...

Business Solution, Eurodisney (Air france, Marrionnaud, Chanel...).

-Gérante associée (depuis 2000), Tchikipa,la fabrique des beaux génériques, Motion designer Batmanu:

Réalisations de générique:

Trépalium

Les revenants

