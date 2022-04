Domitilla COURTINAT

Le conseil en image s appuie sur plusieurs techniques comme la morphopsychologie, le vécut de la personne dans le but de faire tomber les masques accumulées pendant les années, nous empêchant d’être soi en cachant sa vraie personnalité.

Au final on obtient une cohérence entre l’être et le paraître renvoyant une image juste de ce que l’on est vraiment, par la maîtrise de son style vestimentaire et de son image.

C'est une suite logique dans mon parcours professionnel au sein du secteur de la beauté après mes cinqs années en tant que maquilleuse pour une grande marque de maquillage professionnel et mon expérience de trois ans en tant que conseillère de vente en parfumerie.

Mes prestations sont destinées aussi bien aux particuliers, maison de repos mais aussi aux entreprises désirant apporter du bien être à leur salariés.







Mes compétences :

CAP esthétique cosmétique

maquilleuse

BTS MUC