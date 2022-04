Domitille CORBIN

Juriste spécialisée en propriété intellectuelle avec la qualification de CPI et plus de 8 années d'expérience en cabinet, ma mission est d'accompagner mes clients dans leur stratégie de protection et de défense de leurs droits avec une orientation business et une vision transversale des problématiques.



Autonomie, rigueur, organisation, esprit d'équipe et curiosité intellectuelle sont des qualités personnelles que j'utilise pour répondre aux demandes de mes clients.



Forte de cette expertise, je souhaite aujourd'hui mettre au service d'une entreprise mes compétences en propriété intellectuelle pour devenir un réel business partner et partager un projet commun avec d'autres métiers.



Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Droit