Raphaëlle DE MAISONNEUVE

Double compétence en communication et gestion de projet acquise en France et dans les pays en développement, dans le secteur public, de la banque et associatif.

A la recherche de nouvelles opportunités.



Compétences:



Définition et mise en oeuvre de stratégies de communication:

Edition (rapports annuels, plaquettes); Web (refonte et animation de sites internet); Evénément (campagnes, colloques, conventions); Partenariats ( institutionnels et médias); RP

Gestion de projets internationaux

Bonne connaissance du milieu associatif et de la solidarité internationale