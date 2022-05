Solweig DOP

Ayant travaillé à la fois en agence et dans une grande entreprise internationale (Ipsos), je suis en mesure d’intégrer rapidement les contraintes de ces deux types d’environnement. J’ai une prédilection pour les contextes innovants et stimulants intellectuellement, où les relations humaines priment et la qualité du service rendu au client est une exigence quotidienne. Si je suis capable d’une grande autonomie, je mise aussi et avant tout sur l'intelligence collective, grâce à quoi tout devient possible !



Compétences clés

*communication :

STRATEGIE MARKETING & COMMUNICATION

EVENEMENTIEL

MULTIMEDIA - REDACTIONNEL

COMMUNICATION INTERNE

*transverse :

CONDUITE DE PROJET

ANIMATION D'EQUIPE





#Mots clés

Communication - stratégie marketing - événementiel - multimédia - rédactionnel - community management - communication interne - développement partenariats

Transverse : gestion de projet - animation d'équipe - reportings