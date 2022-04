Domitille DAUREL

MISSIONS Freelance, ABIDJAN, Côte d'Ivoire



GROUPE L’OREAL : CADUM & IBA, Bordeaux - Chef de secteur GMS – départements 33, 40 et 64

o Gestion de 89 magasins + centrale d’achat Guyenne&Gascogne

o Gestion centrale d’achat Leclerc ScaLandes: négociation des accords/assortiments/promotions

o Control du respect des assortiments, des prix par enseigne

o Négociation des offres promotionnelles avec les chefs de rayon (Montage d’opération « pirates »)

o Optimisation de la présence et la visibilité des produits

o Veille concurrentielle





Diplomée d'un Master 2 Marketing Appliqué à l'IAE d'Aix en Provence.

Diplomée d'un Master 1 Gestion et Management à l'université Montesquieu Bordeaux IV.



Assistante Chef de Produit: 3 stages de 6 mois dans des grandes entreprises (Colgate-Palmolive, Fromageries Bel, Intersnack)

Commerciale/Vente: 1 stage chez Les Vins Nicolas en tant que remplaçante des gérants (gestion du magasin en autonomie complète: conseils vente, stock, commmandes, comptabilité)



Fort goût pour l'international : 1an à Abidjan, 1 an à l'université d'ICADE à Madrid par le programme Erasmus, 6 mois d'études à Barcelone, 6 mois de stage à bruxelles



Mes compétences :

Actions promotionnelles

Gestion de projet

Gestion de site

Gestion de site Internet

Internet

Lancement de nouveaux produits

Marketing

Plans marketing

Réalisation

Site internet