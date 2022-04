Domitille DE LAUGEIRET

Mon parcours professionnel peut se résumer en deux grandes périodes. La première concerne les fonctions d’assistante de direction et de responsable des ressources humaines pour laquelle j’ai pu mettre en pratique mes compétences pour le compte des trois dirigeants d’une société de placement financier. La deuxième période correspond à un emploi de gérante d’une pâtisserie, durant laquelle j’ai géré l’ensemble des tâches administratives, financières et managériales inhérente à la fonction de chef d’entreprise.



Ces deux expériences totalement différentes m’ont permis d’acquérir une totale polyvalence sur des fonctions variées. J’ai acquis au cours de mes fonctions passées la nécessité de décloisonner les services, de mutualiser les compétences et développer la coopération transverse.



Je suis une personne rigoureuse, dynamique, autonome, intègre et motivée. J’apprécie le travail en équipe.



Mes compétences :

budgets

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Adobe