Cadre de santé de l'accueil urgences et de l'Unite d'Hospitalisation de Courte Durée, expérience en chirurgie orthopédique, Tete et cou, CMF et esthétique plastique, auparavant en HAD et en Hemato/oncologie.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion du temps de travail

Coordination

Organisation

Lean management

Travail en équipe