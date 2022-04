Domitille GIRARD

Titulaire d'un Master Management et Développement des Ressources Humaines. Je suis ouverte à toutes propositions sérieuses qui pourront m'être proposées sur les départements suivants: 53 et 49 notamment.



D'une formation basée sur le commercial et le management, mes diverses expériences réussies dans le secteur de la vente me poussent à continuer dans ce sens.



D'un naturel sérieux et dotée d'un bon relationnel, mon envie de bien faire couplée à ma force de persuasion m'aideront à devenir une personne compétente dans le secteur des ressources humaines et commercial.



N'hésitez pas à prendre contact avec moi afin de mutualiser notre projet,



Cordialement.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Relationnel

Dynamique

Autonomie professionnelle

Adaptabilité

Ressources humaines

Recrutement

Gestion administrative

Sourcing

Paie

Fidélisation client