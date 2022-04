Domitille LEBLANC

L’orthopédagogue est un ou une professionnelle qui œuvre auprès des enfants, des adolescents ou des adultes pour les aider dans leurs apprentissages.



L’orthopédagogue s’intéresse au développement global de l’apprenant. Dans le cadre de ses fonctions, elle est appelée à prévenir, à identifier et à corriger les difficultés et les troubles d’apprentissage. De plus, elle cherche à éveiller l’apprenant à son propre style d’apprentissage afin qu’il actualise ses stratégies cognitives et affectives et développe ainsi sa confiance en lui.



