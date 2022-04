Domitille LIAIGRE

ACTUELLEMENT :

------ > Je recherche un contrat en CDI ou CDD ou FREELANCE..



QUI SUIS - JE ?



• Etude littéraire, artistique ; Diplomée d'un Brevet en Technicien Supérieure en graphisme, édition et publicité.



• J'ai toujours travaillé dans des agences de communication dans plusieurs villes en France (plus de 3 ans ) et en Free lance.



Ainsi après de nombreux voyages (Guadeloupe et Montréal), je recherche activement du travail en France dans la région Aquitaine



----------- > PME, agences de publicité, agences de communication, studios de création graphique, studio Web, n'hésitez pas à me contacter pour discuter ensemble de vos projets.



Pour + d'infos :

www.dliaigre.fr

(vous pouvez télécharger mon CV)



Mes compétences :

Graphisme print

Word press

Gestion

Plan média

Packaging

Illustrations

Photographie produit