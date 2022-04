Domitille MOTTE

Dynamique, déterminée et autonome je travaille actuellement pour le groupe PIERRE FABRE.



Mon sens du relationnel et mon goût du challenge m'a permis de réaliser des défis dans un temps limité. Mon pouvoir de négociation m'a également appris à répondre à mes objectifs personnels et professionnels.



Mon expérience dans la vente et le management d'équipe me pousse toujours vers de nouveaux objectifs à atteindre seule ou en groupe.



De plus, je suis toujours à la recherche d'aventure, de nouvelles cultures et de nouvelles expériences à travers mes différentes missions professionnelles à l'étranger mais aussi en France.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Prise de décision sous forte contrainte de st

Relation client

Challenges/Résultats

Dynamique de groupe

Organiser et gérer des événements

Négociation

Animatrice