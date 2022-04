Bonjour,



Actuellement en poste chez MBDA en tant que responsable études système études amont. Précédemment, j'ai intégrée l'Ecole Centrale Marseille au sein de laquelle j'ai reçue une formation généraliste me permettant d'aborder des problèmes pluridisciplinaires, tout en développant des aptitudes en gestion de projet et en management.



Pour ma dernière année d'école d'ingénieur, j'ai souhaité me spécialiser dans les domaines de la mécanique, de l'énergie et des matériaux, à travers le parcours Génie Civil Mécanique Matériaux à l’École Centrale Lyon d'une part, et d'autre part en suivant le Master Recherche Thermique Énergétique Propulsion proposé par Aix-Marseille Université.



Pour plus de renseignements, je suis disponible par mail : domitille.nogier@centrale-marseille.fr



Cordialement,



Domitille NOGIER



Mes compétences :

Matlab

Python Programming

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Linux

Java

Apple MacOS

Android

Civa

Ansys Fluent