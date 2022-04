Domitille PLUCHET

Diplômée de l'école Camondo,

je suis aujourd'hui chef de projet dans le secteur du retail, mon travail se développe depuis le premier contact client jusqu’à la remise de chantier. De la compréhension des besoins du client jusqu'à la réalisation architecturale, j’ai acquis des compétences liées à la gestion et à la vision globale de projets. Responsable du pôle architecture de l'agence, le travail en équipe fait partie mon activité.



Savoir-faire : réflexion autour de la marque et de son univers, esquisse créative, présentation client, exécution de plans, suivi du développement, de la réalisation et suivi de chantier.



Mes compétences :

Autocad

Photoshop

Illustrator

In design

Sketch up

Design

Architecture d'intérieur

Retail design