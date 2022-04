31 ans et pleine de vie. Je croque la vie à pleine dent ! Je rebondi toujours pour allez plus loin, je suis curieuse, à l'écoute et polyvalente.

J'aime les défis, saisir les opportunités, me dépasser !



Mes compétences :

Diplomatie

Analyser écouter réfléchir agir

Polyvalente

Soins infirmiers

Autonomie

Travail en équipe

Accueil

Communication

Organisation du travail

Analyse des besoins