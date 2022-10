Guillaume CAMBORIEUX

Titulaire d’un DESS en Gestion des PME-PMI et d’une expérience professionnelle de plus de 10 ans, j’ai acquis divers compétences en gestion et comptabilité.



Gestion Comptable :



-Suivi et comptabilisation des activités courantes de l’entreprise,

-Clôture mensuelle,

-Préparation et suivi d’un budget de fonctionnement,

-Calcul et analyse des coûts,

-Mise en place de TDB et Analyse des documents de synthèse.



Gestion Financière :



-Gestion de la trésorerie,

-Diagnostic financier et analyse du risque.



Gestion Juridique et Fiscale :



-Gestion de la Taxe Foncière

-Suivi mensuel et déclaration de TVA,

-Structures juridiques des entreprises et droit des entreprises,

-Droit des obligations.



Mes compétences :

Comptabilité

Contrôle de gestion

Finances

fiscalité

Immobilier

PME

PMI

SAP

PeopleSoft

Baan