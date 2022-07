Nouveau diplômé, Spécialiste en Communication

Ayant les atouts majeurs dune excellente Spécialiste en Communication, je dispose des compétences exceptionnelles en « Communication des Organisations » au soutien de la Communication événementielle.

Mes expériences au sein des différentes Entreprises (Centre Numérique, Banques, et Chaines télévisées) et Institution mont permis de senrichir et de s'habituer dans les divers métiers de la Communication.