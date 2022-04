Domoina RATOVOSON

Actuellement, Domoina suit une formation spécialisée dans un Centre des Hautes Etudes de Construction à Paris.







------------------------------------------

Voici mes compétences scientifiques et techniques:

Structures sous sollicitations mécaniques, thermiques:

- modélisation thermomécanique et développement d'outils numériques;

- simulation numérique en 2D et 3D en utilisant les logiciels des Éléments Finis;

- calcul des comportements non linéaires et expérimentations;

- calcul avancé en Mécanique 1 et Mécanique 2;

- optimisation numérique;



Mes compétences :

Calcul de structures

Conception

Modélisation