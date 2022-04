Domoserv RÉCUPÉRATION DE DONNÉES TUNISIE

Bienvenue chez DOMOSERV



Réparation disque dur et récupération de données Tunisie



Fort de notre expérience dans le monde de l'informatique, nous mettons à votre disposition toute notre expertise et notre compétence afin de vous rendre l'informatique plus simple.



DOMOSERV société créée en 2006, propose des services informatiques aux entreprises et aux particuliers,Conseil, dépannage et maintenance informatique pour Entreprises et Particuliers.



DOMOSERV prend en charge la maintenance informatique et l'installation de vos équipements. Qu'il s'agisse d'un simple ordinateur ou d'un véritable réseau, notre expertise vous apporte une tranquillité pour vos systèmes.



Notre objectif est de simplifier vos taches quotidiennes en vous proposant des solutions simples et innovantes qui s’intégreront parfaitement et discrètement dans votre environnement.



DOMOSERV propose la maintenance de systèmes, la réparation de disques durs et la récupération de données sur tous types de supports. Depuis 2010, DOMOSERV se consacre exclusivement et de façon professionnelle à la récupération de données afin d'offrir à ses clients un service excellent au meilleur prix.



La récupération de données sur tous supports numériques. DOMOSERV récupère vos données stockées sur votre matériel (disque dur interne ou externe,...) par un processus qui s’établit étape par étape que vous pouvez arrêter à tout moment.



DOMOSERV vous accompagne tout au long de votre processus informatique, nous vous proposons une large gamme de services adaptés à vos besoins:



- Contrats de maintenance complets sur site

- Dépannage sur site

- Dépannage en atelier

- Réparation carte mère

- Réparation disque dur

- Récupération de données

- Back up de données

- Réseaux et câblages

- Vente de matériel (périphériques et logiciels pour tous systèmes informatiques)



Contact: GSM: 25 238 200 / 55 830 100

www.domoserv.com



Mes compétences :

Réseau informatique

Informatique

Électronique

Réparation PC bureau et portable

Maintenance informatique

Réseaux informatiques & sécurité

Récupération de données

Réparation disque dur

Microélectronique

Direction générale