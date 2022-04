Domoserv SARL

Bienvenue chez DOMOSERV



Fort de notre expérience de 30 ans dans le monde de l'électronique et de l'informatique industrielle, nous mettons à votre disposition toute notre expertise et notre compétence afin de vous rendre l'électronique et l'informatique plus simple.



Depuis plus de 30 ans, notre cœur de métier est la réparation, la maintenance d'équipements électronique, informatique et informatiques industrielles. Notre offre s’adresse aux distributeurs, mainteneurs ou services techniques en recherche de solutions de réparation moins coûteuses de matériels hors garanties ou obsolètes.



Réparation, Rénovation et installation de tous types de matériel électronique et électrotechnique. En atelier nous réparons tous types et toutes marques d'équipements électroniques industriels et de servomoteurs. Notre équipe technique est capable d'intervenir sur vos installations 6j/7 et de 8h à 20h afin de vous garantir une extrême réactivité et un service de qualité.



La société DOMOSERV propose des services de maintenance électronique et informatique aux entreprises, Conseil, dépannage et maintenance...



DOMOSERV prend en charge la maintenance informatique et l'installation de vos équipements. Qu'il s'agisse d'un simple ordinateur ou d'un véritable réseau, notre expertise vous apporte une tranquillité pour vos systèmes.



Notre objectif est de simplifier vos taches quotidiennes en vous proposant des solutions simples et innovantes qui s’intégreront parfaitement et discrètement dans votre environnement.



DOMOSERV vous accompagne tout au long de votre projet: assistance, installation, sécurité et maintenance., nous vous proposons une large gamme de services adaptés à vos besoins:



- Dépannage sur site

- Dépannage en atelier

- Réparation cartes électroniques

- maintenance électronique industriel

- maintenance informatique

- Réseaux et câblages

- Récupération de données

- Back up de données

- Contrats de maintenance complets sur site



DOMOSERV fournisseur et installateur de systèmes de sécurité électroniques, DOMOSERV spécialisée dans la conception, l'installation des systèmes de sécurité électroniques, tels que :



- alarme anti-intrusion et alarmes techniques

- transmissions sécurisées IP via ADSL, GSM.

- contrôle d'accès centralisé ou autonome par badges et/ou biométrie sur réseau et internet

- vidéosurveillance haute définition analogique et réseau IP avec accès à distance par internet



Informatique et multimédia: La mise en place d'une installation multimédia à travers un réseau VDI (voix, Données, Image) permet de relier vos appareils multimédia et informatique sur un seul type de prise RJ45.



Contact: 25 238 200 / 55 830 100



www.domoserv.com



Mes compétences :

Maintenance informatique

Infogérance

Informatique Hardware

Vidéosurveillance

Electronique numérique

Réseaux informatiques & sécurité

Informatique Software

Télémaintenance informatique

Contrôle d’accès

Alarme intrusion et domotique

Sécurité électronique

Réparation PC bureau et portable

Informatique industrielle

Maintenance industrielle

Automatismes industriels

Electronique