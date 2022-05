Malek ESSID

Ingénieur support opérationnelle production avec 7 ans d’expérience , travaillant dans des enøvironnement techniques complexes et différentes technologies ,bien qu’ayant un background technique , j’ai des très bonne compétences managériales : gouvernance production , management des équipes du support , mise en place des roadmap et schéma directeur, audit et stratégie

Spécialités :

- Résolution des problèmes complexes en production.

- Support Production : technique et fonctionnelle

- Monitoring IT

- Gestion de performance Opérationnelle en production : audit , optimisation

- Gestion des process Entreprises (Incident Management , change Management , Risk Management , Performance Management,…)

- Analyses des besoins fonctionnels et rédaction des spécifications .

- Compétences techniques : Oracle /PLSQL , linux ,Shell scripting , perl et java

- Domaines fonctionnels BSS & OSS et Telco : Billing , Finance , Rating , Médiation provisionning,..



Mes compétences :

Bss

Project management

Billing

Oracle

Plsql

Audit

Shell

Production support

Oss

Crm

BSCS

Gestion de la performance

Télécommunications