Domotique Industrielle Tunisie



Domotique industrielle Tunisie - est une solution globale d’ingénierie et de maintenance industrielle. Electronique Automatisme et informatique industrielle au service des industriels, réparation électronique industrielle, réseau informatique industriel.



Depuis 1985, le gérant fondateur de la société Domotique Tunisie vous offre un service de réparation dans les domaines de l'électronique, l’automatisme, l'informatique industrielle et de l’étude électrique industriel contrôlé par la domotique.



Le savoir-faire acquis d’année en année est constamment amélioré au fil des évolutions technologiques. Nos centres techniques sont assez flexibles et mûrs pour faire face non seulement aux pannes classiques mais aussi à celles qui exigent des qualifications et des compétences spécifiques.



Domotique Tunisie est capable de prendre en charge l’étude et la réalisation complète de Process d’automatismes.(Études et réalisation d’armoires électriques , chantier, programmation, Afficheurs, Supervision).



Par ailleurs, étant implantée à la cité Hédi Nouira, la Soukra Ariana, et proche des grands axes routiers: route de Bizerte et la route X, Domotique Tunisie est idéalement située pour un dépannage rapide de vos installations.



Ces services sont nécessaires durant toute la vie des équipements industriels et peuvent être divisés en trois groupes :



- projets, travaux neufs



études,développements et mises en oeuvre de constituants ou systèmes complets électroniques et informatiques pour les procédés de production industriels,



- diagnostic et dépannage



de composants ou de systèmes défaillants, sur site ou en atelier, provoquant une perte ou une dégradation de la production. Réparation électronique, dépannage électronique, maintenance électronique.



- rénovation technologique



de systèmes existants mais peu fiables et difficilement maintenables du fait de l'obsolescence de certains composants ou éléments.



Contact: 20 830 100 / 55 830 100



www.domotique-industrielle.com



Mes compétences :

Domotique

ECLAIRAGE

Ingénierie Réseau

Sécurité

Electronique

Etude technique

AutoCAD

Courant faible

Courant fort

Courants Porteurs en Ligne

Réseaux informatiques & sécurité

Automates programmables

Électricité industrielle

Electronique embarquée

Informatique industrielle

Régulation

Informatique embarquée

Automatismes industriels

Maintenance industrielle

Gestion de maintenance

Climatisation industrielle

Gestion d'éclairage

Contrôle domotique