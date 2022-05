Walid BENNSIR

Responsable marketing actuellement en poste chez GAT Assurances, après une première expérience au sein de Karthago Airlines, avec la responsabilité du marketing, j'ai eu l'occasion, à travers mon cursus professionnel, d'acquérir une expérience significative dans le domaine marketing, mais aussi commercial.

Depuis 2005, j'ai pu ainsi participer activement au re-branding de la marque GAT ASSURANCES, avec ce que cela implique comme changement au niveau de l'identité de la marque, stratégie marketing et communication.

De plus, j'ai acquis des compétences relatives à :

-l'analyse des résultats des différentes études de marché lancées par GAT ASSURANCES (Etude de notoriété et d’image du secteur des assurances, Etude de satisfaction clientèle automobile…),

-l'élaboration des études de segmentation du portefeuille d’assurances,

-l'élaboration et le suivi de l'exécution des différents plans de marketing opérationnel (campagnes publicitaires, opérations de fidélisation clientèle, actions de parrainage ...),

-l'élaboration et le suivi de l'exécution des plans d’actions commerciales (actions de cross-selling, challenges commerciaux, concours nationaux agents généraux etc...)

-Analyse des réalisations commerciales.et reporting à la Direction générale.

-l'élaboration et le suivi des opérations de sponsoring (GAT-Opti’Challenge, concert Saber Rebaî à l’Olympia Février 2006, Tournoi International Lacoste PRO AM de Golf à Djerba Mars 2007)

-mise en place un programme de veille concurrentielle (marché des assurances, marché du transport aérien,etc...)

- préparation aux différentes foires professionnelles à l'étranger et en Tunisie.



De plus, de par mon éducation multiculturelle (différents établissements scolaires français dans différents pays, un DEA au Maroc etc) j'ai pu côtoyer une multitude de personnes venant de différents horizons et cultures, et par là développer une ouverture d'esprit et une flexibilité de comportement avec d'autres collaborateurs.



Sans oublier que je poursuis régulièrement des cycles de formation continue : CTFA, IFID etc...



Mes compétences :

Publicité

Communication

Transport aérien

Études de marché

Sponsoring

Marketing stratégique

Assurances

Marketing opérationnel