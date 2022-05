Walid KEDADI

La société MPC crée en 2012 pour le traitement électrolytique à façon de pièces permet d'effectuer le zingage de la quincaillerie mécanique : boulons, vis, pivots et métallerie diverse principalement destinées aux secteurs de l’automobile, du bâtiment et de l'électroménager.

Avec des installations à baril rotatif et des cuves sont réalisées en PVDF, qui permet de réduire les micro-chocs dus à la rotation.

Le cycle de zingage se déroule conformément aux dispositions des normes UNI ISO 2081/89.

Le zingage est l'activité principale de MPC, Le revêtement de zinc, qui fait partie des "revêtements minces" (épaisseur de 5 à 40 µm), est très utilisé en protection contre la corrosion des métaux ferreux auxquels il confère en outre un excellent aspect de surface.

Le zinc est le revêtement anticorrosion de l’acier par excellence, pour deux raisons principales :

• Il l’isole et forme une barrière contre les agressions des milieux et produits agressifs.

• Il a un excellent comportement dans l’atmosphère, certains types d’eaux, de sols, de produits chimiques et dans le béton.

• Avec un potentiel plus électronégatif que le fer, il s’oxydera en lieu et place de l’acier et le protégera de la corrosion (revêtement sacrificiel).

Les structures métalliques étant exposées à l’air et l’humidité, il y a automatiquement formation de rouille. Il s’en suit les conséquences suivantes :

• Affaiblissement des structures métalliques et crée donc des problèmes de sécurité!

• Une apparence non esthétique.

• Fer dans du béton: dû à l’expansion du fer (‘jusqu’à 400%) le béton se fissure.

Le métal est flexible. Il se dilate et rétrécit avec la variation des températures. Une couche d’anticorrosion doit donc réagir de même façon que la structure. Il vous faut un système qui donne une solution à tous les problèmes propres au métal. La Zingage est le système idéal afin de combattre la corrosion.



I. Le ZINGAGE comparé à la peinture et la peinture riche en zinc



PEINTURE

Même les peintures à haute teneur en zinc ne peuvent pas offrir une protection. Il est prouvé scientifiquement qu’un minimum de

concentration de 92 % de zinc distillé dans son extrait sec doit être requise afin de pouvoir utiliser le terme “protection cathodique en son extrait sec.”La plupart des peintures riches en zinc n’ont qu’un faible pourcentage de zinc ce qui ne donne pas de garantie pour une protection galvanisée dans son extrait sec. ZINGAGE

L’avantage le plus important du ZINGAGE est qu’il offre une vraie protection cathodique. Le ZINGAGE a une concentration de zinc spécial de 96% en son extrait sec! Par ailleurs, le ZINGAGE est la seule protection galvanique liquide à base de pigments de zinc spéciaux. nous voulons nous différencier des peintures riches en zinc disponibles sur le marché. Uniquement la méthode d’application est comparable aux peintures traditionnelles. Mais pas les propriétés protectrices





En cas de dommages mécaniques ou en cas de dilatation ou rétrécissement du métal causé par la variation de températures, il n’y aura pas de formation de rouille.



Le ZINGAGE en comparaison à la galvanisation à chaud

GALVANISATION A CHAUD



Une couche galvanisée

à chaud contient 75%

de zinc, degré de pureté

jusqu’à 98% et non

atomisée ZINGAGE



Une couche de ZING a une concentration de 96 % de zinc avec un degré de pureté jusqu’à 99,995 %. Par ailleurs, le ZINGAGE est la seule protection galvanique à base de piments de poudre de zinc spéciale.

Les tests tels que le test au brouillard salin effectué par la “The Productivity and Standards Board” à Singapore, ont prouvé la supériorité du ZINGAGE comparé à la galvanisation à chaud. Un test sur site du Service Maritime Français a également prouvé que la Zingage est plus efficace que la galvanisation à chaud.















Chez MPC, les pièces subissent les opérations suivantes :

-Etude et calcule des délais de livraison et du prix

- Réception des pièces

- Dégraissage chimique et rinçage

- Décapage acide et rinçage

- Dégraissage électrolytique et rinçage

- Activation et rinçage

- Zin