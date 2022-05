Walid KESKES

Travailler au sein d'une société, d'un groupe, d'une ONG, d'une Coopération.. c’est avant tout intégrer une équipe au sein de laquelle les valeurs humaines sont prépondérantes. Capable de m’adapter à un environnement basé sur entrepreneuriat, l’esprit d’équipe, l’engagement, l’innovation, et dotés d’un fort leadership, je souhaites toujours au travers de mes expériences professionnelles de m'appuyer sur ces qualités et aussi et surtout les enrichir et en acquérir d'autres.



Agroalimentaire, Cosmétique, hygiène, communication, événementiel, industrie des composantes automobiles (filtres, câblage, carte électronique..), GPS et système de sécurité, télécommunications, IT (logiciel), coopération internationale : Des secteurs et des métiers très différents où j'ai travaillé et qui m'ont permis d’élargir mes domaines de compétences.



Cette diversité d'univers professionnels est une richesse que je souhaiterais approfondir tout en développant mes compétences managériales.



Mes deux citations qui font sont une référence dans ce que j'entreprends :



"Lorsqu'un jour le peuple veut vivre, Force est pour le Destin, de répondre, Force est pour les ténébres de se dissiper, Force est pour les chaînes de se briser"

Abou El Kacem Chebbi



"Il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer".

Guillaume d'Orange



