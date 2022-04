Domotique Rachdi ( Électrique - Électronique – Informatique - Automatisme industriel - domotique)



Réparation et maintenance électronique Ariana Tunisie



Nous travaillons dans le domaine industriel depuis 1985, Domotique Rachdi propose ses services aux entreprises (industrielles, tertiaires, particuliers...) partout dans toute la Tunisie et à l'étranger.



Domotique Rachdi est une société spécialisée dans la maintenance des équipements industriels (électricité, mécanique, automatisme, hydraulique, pneumatique, et informatique).



Domotique Rachdi offre des moyens différents et adaptés aux PME et grandes sociétés, quelles soient du secteur Agroalimentaire, Pharmaceutique, Métallurgie, Plasturgie, textile...



Domotique Rachdi permet aux PME qui ne possèdent pas de maintenance de répondre à leurs attentes sans obligatoirement passer par les fournisseurs de machines qui sont très onéreux.

C'est aussi avant tout, un moyen pour les entreprises, de renforcer une équipe de maintenance interne, ponctuellement. En effet, lors d'arrêts techniques afin d'intervenir sur une ligne, l'intérêt serait de pouvoir mettre un maximum de techniciens sur un minimum de temps. Or au sein d'une équipe il peut être difficile de réunir le nombre souhaité de techniciens par faute de moyens, ce qui peut engendrer de grosses pertes de productivité et donc d'argent. C'est également ici que Domotique Rachdi peut intervenir.



* maintenance curative :

• Dépannages en équipements de productions, en équipements d'atelier, en bâtiments industriels et dans l’asservissement de lignes de productions.

• Interventions selon votre demande ou lors d'arrêts techniques planifiés.

• Travaux sur devis ou en dépenses contrôlées.

• Diagnostics avant travaux.



* maintenance préventive :

• Élaboration, réalisation des estimations et planifications des travaux de maintenance.

• Réalisation des travaux de diagnostics et de maintenance suivant un planning, lors d'arrêts techniques.

• Élaboration des rapports de contrôles et d'interventions pour déterminer les actions de maintenance.



* AMÉLIORATION :

• Études, conceptions et modifications sont des enjeux pour fiabiliser, sécuriser et augmenter la cadence des processus industriels.



Domotique Rachdi est un service polyvalent pour tous secteurs !



Domotique Rachdi se déplace rapidement pour toutes interventions urgentes et pour tout vos devis sur un large secteur !



En 1995, la société se spécialise dans le domaine domotique industrielle (électrique, électronique, informatique; automatisme...)

- Matériels de domotique.

- Automatismes de portail, volets roulants, carte de chaudière et de climatisation, matériels divers.

- Systèmes de radiocommande et autres appareils électroniques de commande et de régulation.

- Sécurité alarme intrusion domotique.



contact: - Tel: (+216) 25 238 200 / 55 830 100

www.domotique-rachdi.com





Mes compétences :

Électrique

Électronique

Assistance technique industrielle

Programmation

Diagnostic technique

Electromécanique et électronique de commande

Pneumatique et électrique

Automate programmable

Informatique industrielle

Froid et Climatisation Industrielle

domotique

Alarme intrusion et domotique

Direction générale