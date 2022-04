Domps MARTINE

Assistante de direction confirmée, je bénéficie d'une expérience professionnelle acquise auprès d'élus et Directeurs de cabinet.



Témoignant d'un savoir-faire dans la gestion de dossiers spécifiques et d'actualité générale, je dispose de qualités rédactionnelles et relationnelles.

Dynamique, rigoureuse, autonome, force de propositions, je connais très bien le monde des médias et de la communication (organisation de réunions, conférences de presse, rédaction de communiqués de presse, articles de bulletins municipaux, lettres d'information, brochures, guides, invitations et différents supports de communication).



Manifestant également un grand intérêt pour les questions d'ordre social, je sais faire preuve de discrétion et qualités d'écoute (expérience acquise au sein de la Direction de la Santé et de l'Autonomie au Conseil Général de l'Isère).



Mon esprit curieux et mes facultés d'adaptation me permettent de réussir dans de nombreux secteurs d'activité.



Mes compétences :

Rédaction

Analyse

Organisation

Relations Presse

Communication

Droit social