Je m'appelle Don Demba Moussa DIALLO,

Je suis consultant indépendant depuis fin 2014 en gestion de projet dans le BTP je suis sénégalais avec B.E.T CETEBA depuis avril 2012 avec une expérience à Phillip Morris Manufacturing Sénégal depuis plus de quatre années.

Ma mission au sein de l'Entreprise est d'assurer une bonne conduite des planifications et une gestion d’équipe . je suis titulaire d'un Master en Gestion de Projet, d'une Licence en Management organisationnel et Gestion de Projet, et un Brevet de Technicien Supérieur en Maintenance Mécanique industrielle, et d'un Baccalauréat Technique et j'ai pas mal d’expérience dans le milieu industriel avec beaucoup de sociétés de la place.

Ma vision est d’assurer une reconnaissance de mes compétences et de mes capacités dans le milieu professionnel et de garantir à mes futurs employeurs un niveau de performance et de satisfaction considérable dans mon travail.

Il faut savoir que le management de projet est aujourd’hui au cœur de tous les métiers ; en effet l’exécution des décisions prises au plus haut niveau dans les entreprises et les administrations, se traduit sous la forme de plan programmé et de projets, c’est une nécessite pour s’assurer une bonne planification, une bonne exécution et un bon suivi pour une excellente gestion des risques et changements.

Ma mission est d’être reconnu dans une organisation pour étaler mes qualités de gestionnaire de projet en amélioration continue, capable de concevoir et de conduire avec succès tout type de projets en respectant les contraintes de budget, délais, d’environnement et de qualité.



je suis dynamique, motivé et compte évoluer dans la Gestion et amélioration continue des projets industriels.



Mes compétences :

Maintenance industrielle

AUDIT DE PROJET

Management de la qualité

SUIVI ET EVALUATION DE PROJETS

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Sieges

Six Sigma

Microsoft Project

Microsoft Office

Lean Manufacturing

Internet

Autocad

Acquis Management