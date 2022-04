Je m'appelle Don Evins Armando KABOUNGA, je suis Centrafricain de nationalité d'origine et je suis né le 08/08/1986 à Bangui. J'ai obtenu mon baccalauréat série C en 2007, je suis admis au concours d'entrée à l'Institut Superieur de Technologie de l'Université de Bangui cette même année. Aprés avoir passé trois années de formation à l'IST au département de génie industriel j'ai été sanctionné par un Diplôme d'Ingénieur des Travaux en électromécanique et par un Diplome Universitaire de Technologie en génie industriel. De 2012 à 2013 j'ai travaillé comme Assistant logistique en électricité chez Médecins Sans Frontières Espagne(MSF-E). Actuellement je suis Etudiant en master2 au département de génie électrique, option système industriel de l'Université Africaine de Technologie et de Management(UATM) GASA FORMATION au Bénin. Voilà en gros mon parcours pour l'instant.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Kicad

Autocad