Don Franck HOULOU

Tout d'abord, je vous invite à regarder mon profile .



Superviseur depuis fin2013, sous la marque Blanchon Internet Business , des solutions innovantes pour l' Informatique. Ces solutions s'adressant à des informaticiens pratiquant un business durable et formelle , nous sommes positionnés a Bingerville depuis 2013.



Si nos clients sont en majeure partie des informaticiens professionnels, nous avons aussi développé une importante plate forme pour une jeunesse professionnelle .



Nous misons sur deux axes pour développer notre activité : l'export et l'innovation.

Avec des clients dans plus de 5 pays, nous réalisons aujourd'hui plus de 10% de notre chiffre d'affaires à l'export et nos clients sont principalement situés en Afrique (Ghana ,Gabon, Liberia , Australie, Togo ...)

Sur le plan de l'innovation, notre programme de recherche et développement nous permet de mettre chaque année sur le marché un nouveau produit. Notre gamme comporte ainsi 3 lignes de solutions et nous travaillons déjà sur les projets des années à venir !

En complément de nos propres équipements, nous commercialisons aussi des appareilles de haut de gamme; PC;Routeur, Imprimante, Scanner,appareil Numérique etc..



Mes compétences :

Informatique

Infographie

Marketing