Donald Cliff FOFACK

Un être avide de connaissance et de compétence est une personne qui n'a pas encore pris conscience des enjeux du monde dans lequel il se trouve . Alors il est primordiale de s'instruire et surtout d'accepter d'apprendre de ses erreurs pour s'améliorer et devenir un professionnel plus qualifié . S'investir pleinement sur tous les projets et être persévérant est un bon début d'apprentissage du savoir pour tous les Hommes motivés, travailleurs et enthousiastes. Tels sont les qualificatifs qui me définissent.



Mes compétences :

Matlab

Sol-gel

RDM

LabVIEW

Prócédés CVD et PVD