Donald FAKHOURY

Nous vendons des poissons en gros et des fruits de mer comme le l'angouste location des machines à gaz vente des conteneurs froids d'occasion;location des gros camions;vente de produits vivriers combo.piment.ect...(escargots,attiéké...)ect aussi



Dispo des stylos effaçables (à l'eau ou à sec), indélébiles, des stylos à pointe conique, biseauté, en aiguille ou feutre.

Retrouvez également des fournitures de bureau pour l'ecriture ou la correction telles crayon graphite, gomme et effaceurs, marqueurs , porte-mines, les surligneurs, tailles crayons, les stylos-plume et parures, et toutes les recharges et cartouches adaptées.

Des dizaines de marques de fournitures de bureau pour l'archivage, de nombreuses couleurs déclinées dans des dizaines de matieres vous attendent pour un classement efficace et agréable de votre bureau.



De quoi égayer le classement au bureau comme à la maison.

Ici retrouvez les Accessoires pour dossiers suspendus, boîtes à archives et conteneurs, boîtes de classement, chemises à rabats et élastiques, chemises diverses, classement général, classeurs et reliures spécifiques, Intercalaires et répertoires, Pochettes et étuis, pochettes perforées, reliures à listings et accessoires pour classeur ect.



mon numero 225/65092181/ e.mail-fakhoury_ediex@yahoo.fr