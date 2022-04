Donald Frank KUETCHE SOH

Jeune ingénieur de la faculté de génie industriel (FGI) de Douala ambitionné plein de rêve, ayant suivi des études en physique dans la spécialité géophysique interne ayant pour but l'étude du sol et de son évolution grâce aux lois physiques. en plus j'ai des formations auxiliaires entre autre en conduite, en secourisme et sécurité incendie, en mise en forme et calcul en utilisant Microsoft, je maîtrise la programmation en Fortran, matlab et c. Outre ces compétences, j'ai des aptitudes en management, travail en groupe, ténacité...



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

FORTRAN

C Programming Language

Secourisme

Microsoft PowerPoint

permis de conduire

Mindjet

Microsoft Project

Microsoft Office

HSSI

Global Positioning System

Autocad

Audit

ArcGIS > ArcView