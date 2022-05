Mballa Belinga PRIMUS JOEL

Très curieux, capable de s'adapter à différents environnements et partageant le goût du travail en équipe et les valeurs de la Total Attitude, je suis un Ingénieur Procédé option Chimie Industrielle et Génie de l’Environnement diplômé de l’ENSAI de Ngaoundéré et s'exprimant parfaitement en anglais et en francais.J’ai également un Master 1 en CHIMIE et une LICENCE en chimie Inorganique. Trois principaux stages ont participé à ma formation d’ingénieur.

Mon stage fin d’études à la Camerounaise Des Eaux(CDE) portait sur la contribution à l’amélioration du traitement de l’eau des forages du génie militaire, de Koumassi et de bassa nouvellement mis en service à Douala. Travail réalisé avec un succès éclatant. En effet, après avoir identifié tous les dysfonctionnements dans le traitement, j’ai proposé des quantités spécifiques en produits de traitement pour chaque forage. En outre, un système moderne, autonome, et utilisant les produits locaux a été modelé et proposé à la CDE pour un traitement meilleur de l’eau : les électrochlorateurs. Ces derniers feraient gagner à l’entreprise plusieurs millions de FCFA.

Le stage agent de Maitrise 1 s’est effectué au LABORATOIRE NATIONALE VETERINAIRE (LANAVET) de Garoua. Toutes les activités de la Direction Qualité Hygiène Sécurité Environnement (service élevage, service HSE et service contrôle des vaccins vétérinaires) étaient évaluées, ce qui a permis d’identifier celles générant des impacts environnementaux significatifs(le déversement des eaux du laboratoire dans la nature, accumulation de déchets non triés,…).Les actions de remédiation ont été par la suite proposées au LANAVET.

Mon stage ouvrier s’est effectué à la société anonyme des brasseries du Cameroun(SABC) de Yaoundé au service laboratoire. J’avais pour mission principale de contrôler la qualité des boissons gazeuses en évaluant les paramètres comme le brix, la carbonatation, le pH des boissons gazeuses.

J’ai une bonne maitrise de l’outil informatique et des logiciels tels MATLAB, SOLIDWORKS.

Téléphone:+237656751488

e-mail:joelbelinga986@yahoo.fr



Mes compétences :

Traitement des eaux et déchets

Métallurgie,transformation des métaux et choix du

Fabrication de verres minéraux,céramiques,produits

Fabrication du ciment

Fabrication de matériaux plastiques,techniques et

Transformation des matières premières du laboratoi

Fabrication:savon,détergent;colle et adhésif;peint

Controle qualité des produits ;plannification et g

Qualité Hygiène Sécurité Environnement

Audit environnemental et microbiologie environneme

Sécurité industrielle,hygiène de travail,

Analyse du sol,de l'air et de l'eau

Traitement des effluents et/ou des sites pollués

Traitement et recyclage des déchets solides,liquid

Conduite des procedés industriels

Fabrication de produits chimiques finis et semi-fi

Production de gaz industriels

Traitement du pétrole brut,gaz naturels et minérai