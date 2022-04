Jeune homme très dynamique,travaillant sous pressions et ayant un esprit d'equipe qui facilite la capacité d'insertion dans un groupe,avec pour atout son sens de l'humour pour divertir amis et collègues de sorte a rendre plus agreable le travail.



Mes compétences :

Gestion des stocks

Gestion de flotte route

designation engins

saisie et documentation