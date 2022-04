Donald M. MAHOUNA

Je m'intéresse aux pratiques informationnelles et aux usages des outils technologiques en sciences de l'information et de la communication.

J'ai fait mes expériences dans bon nombre de secteurs : Archives et documentation. Le management des connaissances, les TIC, la digitalisation, la gestion de l'information, la veille, l'archivage managériale, etc. sont mes centres d'intérêt. Présentement en formation en master humanités numériques, je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation afin de bâtir un projet professionnel solide, valorisant, alliant théorie et pratique répondant aux besoins des entreprises, des administrations, etc.



L'organisation, la rigueur, la méthode et la discrétion sont ma devise pour réussir mon projet professionnel.



Mes compétences :

Base de données

GED

Documentation

Gestion des archives

Google Drive

Veille stratégique

Microsoft PowerPoint

Recherche documentaire

Logiciel documentaire

Microsoft Office

Microsoft Excel