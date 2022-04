Donald MACKENZIE

En tant que Brand Ambassador multi-marque j'assiste les équipes des ventes et de marketing sur le terrain, notamment à travers des formations, des dégustations et des présentations des gammes de whiskies, principalement écossais mais aussi américains, japonais et irlandais.

J'utilise mes connaissances acquises naturellement (je suis fils d'Islay, où mon père a travaillé notamment chez Lagavulin) et au sein du Whisky Academy à la distillerie de Bruichladdich afin d'appuyer les forces de vente/marketing sur le terrain.

Un travail passionnant !



